Англия

Опытный испанец может зарабатывать по 15 миллионов долларов в год.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, 32-летний испанец получил заманчивое предложение от клуба из Саудовской Аравии, который предлагает футболисту соглашение с окладом в 15 миллионов долларов в год.

Действующий контракт футболиста с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Мата провел 13 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

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