Англия

Испанский полузащитник захотел остаться в стане манкунианцев.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата отказался от перехода в Саудовскую Аравию, сообщает Sport.es.

Неназванный клуб предлагал испанцу 20 миллионов фунтов стерлингов в год, но он отказался, несмотря на то, что его контракт с "красными дьяволами" истекает в конце сезона.

Мата предпочел остаться в Манчестер Юнайтед, поскольку он верит, что клуб все еще может бороться за главные трофеи на нескольких фронтах.

Напомним, что летом на полузащитника также претендовал Фенербахче.