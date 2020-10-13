Испанский полузащитник захотел остаться в стане манкунианцев.
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13 октября 2020, 10:59
Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата отказался от перехода в Саудовскую Аравию, сообщает Sport.es.
Неназванный клуб предлагал испанцу 20 миллионов фунтов стерлингов в год, но он отказался, несмотря на то, что его контракт с "красными дьяволами" истекает в конце сезона.
Мата предпочел остаться в Манчестер Юнайтед, поскольку он верит, что клуб все еще может бороться за главные трофеи на нескольких фронтах.
Напомним, что летом на полузащитника также претендовал Фенербахче.