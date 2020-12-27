Англия

Испанец комплементарно высказался об одноклубнике.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата охарактеризовал своего одноклубника Поля Погба.

"Погба — один из лучших игроков в мире. Индивидуально он — невероятный игрок, очень талантливый. У него есть задатки, чтобы показывать игру высочайшего уровня. Он один из лучших футболистов, с кем мне доводилась играть. Его форма впечатляет".

Также Мата прокомментировал сумму, которую МЮ заплатил за Погба Ювентусу (прим. 105 миллионов евро).

"Мы не ответственны за суммы, которые выплачивает клуб. На сегодня все судят так, мол игрок себя не показал, а за него отдали большие деньги. Это неправильный момент. У него могут быть разные проблемы, травмы, например", — цитирует Мату AS.

Отметим, что в ткущем сезоне Погба сыграл за МЮ 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.

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