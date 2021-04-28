Англия

"Ириски" хотят усилить оборонительную линию.

Эвертон в ближайшее трансферное окно хочет подписать центрального защитника Ювентуса Мериха Демирала.

Как утверждает Calciomercato, туринцы этим летом будут открыты к продаже многих футболистов, чтобы собрать деньги на входящие трансферы.

Ожидается, что Эвертону придется заплатить за турецкого защитника порядка 30 миллионов евро.

Напомним, что сам Мерих Демирал хочет покинуть Ювентус, чтобы получать больше игрового времени.