Футболист недоволен своей ролью в команде.
Мерих Демирал, Getty Images
04 января 2021, 19:24
Защитник Ювентуса Мерих Демирал намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Луки Бьянкини, футболиста не устраивает роль резервиста и он намерен получать больше игровой практики.
Турок заинтересован в смене клуба, однако боссы "старой сеньоры" не готовы сейчас расставаться с игроком.
В текущем сезоне Демирал провел за туринский клуб девять матчей во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Ювентус оценил Демирала в 50 миллионов евро.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.