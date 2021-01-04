Италия

Футболист недоволен своей ролью в команде.

Защитник Ювентуса Мерих Демирал намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Луки Бьянкини, футболиста не устраивает роль резервиста и он намерен получать больше игровой практики.

Турок заинтересован в смене клуба, однако боссы "старой сеньоры" не готовы сейчас расставаться с игроком.

В текущем сезоне Демирал провел за туринский клуб девять матчей во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ювентус оценил Демирала в 50 миллионов евро.

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