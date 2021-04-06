Защитник Ювентуса сдал два отрицательных теста.
Мерих Демирал, Getty Images
06 апреля 2021, 23:37
Ситуация с вспышкой коронавируса в Ювентусе начинает улучшаться — сообщил официальный сайт клуба.
Защитник Мерих Демирал сдал два отрицательных теста и в среду, 7 апреля, приступит к тренировкам в общей группе.
Таким образом, на карантине остаются Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески.
В среду, 7 апреля, Ювентус сыграет с Наполи перенесенный матч третьего тура Серии А.
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