Италия

Защитник Ювентуса сдал два отрицательных теста.

Ситуация с вспышкой коронавируса в Ювентусе начинает улучшаться — сообщил официальный сайт клуба.

Защитник Мерих Демирал сдал два отрицательных теста и в среду, 7 апреля, приступит к тренировкам в общей группе.

Таким образом, на карантине остаются Леонардо Бонуччи и Федерико Бернардески.

В среду, 7 апреля, Ювентус сыграет с Наполи перенесенный матч третьего тура Серии А.

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