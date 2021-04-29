Англия

С момента прихода испанца в лондонский клуб — это наибольшее количество красных карточек среди всех команд АПЛ.

В первом полуфинальном поединке Лиги Европы Арсенал отправился в гости к Вильярреалу.

При счете 2:0 в пользу подопечных Унаи Эмери задача "канониров" сократить свое отставание усложнилась на 57-й минуте, когда полузащитник Дани Себальос увидел перед своими глазами второй "горчичник" и покинул поле.

Стоит отметить, что эта красная карточка стала для Арсенала десятой в 80 поединках во всех турнирах при Микеле Артете.

Испанский специалист возглавил клуб из Северного Лондона в декабре 2019 года. С того момента ни одна команда английской Премьер-лиги не зарабатывала больше красных карточек, чем Арсенал.

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