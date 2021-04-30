Англия

Французский защитник может сменить клуб предстоящим летом.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 28-летний француз до сих пор не может договориться с мадридским клубом о новом соглашении. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.

Также отмечается, что агент футболиста уже начал вести переговоры с двумя клубами АПЛ — Челси и Манчестер Юнайтед, чтобы обсудить возможный трансфер предстоящим летом.

В нынешнем сезоне Варан провел 39 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча.

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