Французский защитник может сменить клуб предстоящим летом.
Рафаэль Варан (в белом), Getty Images
30 апреля 2021, 10:14
Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, 28-летний француз до сих пор не может договориться с мадридским клубом о новом соглашении. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года.
Также отмечается, что агент футболиста уже начал вести переговоры с двумя клубами АПЛ — Челси и Манчестер Юнайтед, чтобы обсудить возможный трансфер предстоящим летом.
В нынешнем сезоне Варан провел 39 поединков во всех турнирах, в которых забил два мяча.
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