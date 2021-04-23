Французский защитник больше не нужен "королевскому клубу".
Рафаэль Варан, getty images
23 апреля 2021, 10:29
Рафаэль Варан с большой долей вероятности покинет мадридский Реал уже в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает As, "королевский клуб" теперь не только не против продажи француза, а даже выступает за.
Мадридцы опасаются, что Рафаэль Варан может покинуть клуб бесплатно в конце следующего сезона, а потому хотят расстаться с ним уже этим летом.
27-летний французский центральный защитник пополнил состав мадридского Реала летом 2011 года, перейдя из Ланса за 10 млн евро. Текущая стоимость футболиста — 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt.
Напомним, что Манчестер Юнайтед находится на продвинутой стадии переговоров по Варану.