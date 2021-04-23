Испания

Парижский клуб нацелился на француза.

Защитник Реала Рафаэль Варан может покинуть "королевский" клуб по окончании сезона.

Француз может отказаться от продления контракта со "сливочными", истекающего в 2022 году, если ему не будут предложены улучшенные условия.

Учитывая данную ситуацию, согласно информации источника, у 27-летннго игрока имеется предложение от ПСЖ.

Отмечается, что сам футболист предпочел бы перейти не к парижанам, а в Манчестер Юнайтед, который также хочет его подписать. При этом приоритетным вариантом для Варана остается продление контракта с Реалом.