Англия

Английский защитник может сменить клубную прописку.

Аксель Туанзебе получает мало игровой практики в Манчестер Юнайтед и может перебраться в другую команду в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, в годичной аренде английского защитника заинтересован представитель АПЛ — Астон Вилла.

В текущем сезоне Аксель Туанзебе провел 15 матчей на клубном уровне, что составило лишь 644 минуты игрового времени.

Напомним, что ранее английский защитник подвергся расистским оскорблениям после игры с Эвертоном.