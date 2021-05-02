Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча 34-го тура английской Премьер-лиги.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 34-го тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Ливерпуль.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Воскресенье, 2 мая, 18:30. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед в течение текущего сезона вызывает неоднозначные впечатления, если говорить о результатах и об уровне игры команды. Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера успел побывать в качестве явного претендента на чемпионство английского первенства, однако это самое "претендентство" оказалось весьма непродолжительным. Конечно, Манчестер Сити в нынешней кампании слишком хорош абсолютно на всех фронтах, однако и "красные дьяволы" регулярно теряли очки в поединках против аутсайдеров, тем самым убив интригу в гонке за золотыми медалями в пользу Манчестер Сити, не говоря уже об относительно недавнем вылете манкунианцев из Кубка Англии от Лестера.

Именно эти сенсационные оплошности, к которым справедливо можно отнести поражение от Шеффилд Юнайтед и ничью в матче с Вест Бромвичем, окончательно поставили крест на чемпионских амбициях "красных дьяволов" в АПЛ и позволили лидирующему Манчестер Сити уже сейчас начать подготовку к "коронации". Правда, у манкунианцев еще есть возможность завершить сезон с трофеев, выиграв Лигу Европы, да и упустить место в топ-4 турнирной таблицы АПЛ будет весьма непросто.

После вылета из Лиги чемпионов от мадридского Реала на стадии 1/4 финала для Ливерпуля приоритетом остается попадание топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии. Нет никаких сомнений, что именно это является единственным способом для подопечных Юргена Клоппа спасти провальный для себя сезон, однако на данном этапе они располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 54 набранных очка.

В позапрошлом же туре Ливерпуль в концовке поединка упустил минимальную победу над Лидс Юнайтед, а после этого с аналогичным счетом "красные" сыграли с Ньюкаслом, который является одним из аутсайдеров турнира. Если коллектив Клоппа продолжит терять очки и дальше, то зона Лига чемпионов окажется недостижимой задачей.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита в предстоящем противостоянии весьма непросто. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,65, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается показателем 2,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Не сыграют: Мартиаль, Джонс — Матип, Келлехер, Ван Дейк, Гомес, Хендерсон

Под вопросом: ... — Филлипс, Джонс.