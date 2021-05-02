Англия

Центральный поединок тура не начнется в назначенное время.

В рамках поединка 34-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле должен сыграть против Ливерпуля.

Однако матч не начнется в назначенное время из-за беспорядков около стадиона "красных дьяволов" Олд Траффорд, а также непосредственно в чаше арены.

Поклонники Манчестер Юнайтед требуют ухода из клуба нынешних владельцев — членов семьи Глейзеров.

Как сообщается, пока что начало матча перенесено на один час вперед, но ситуация может измениться в ближайшее время.

Напомним, что если Манчестер Юнайтед уступит Ливерпулю в этом поединке, то чемпионом Англии станет Манчестер Сити.