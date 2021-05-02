Англия

Главный тренер МЮ хочет видеть Джейдона в клубе.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо является приоритетной целью Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Guardian, главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер желает видеть футболиста в составе своей команды в следующем сезоне.

Также сообщается, что Юнайтед продолжает следить за Кингсли Команом. Француз — запасной вариант для клуба на случай, если не удастся подписать Санчо.

Отметим, что спортивный директор "шмелей" заявил, что у Санчо есть джентельменское соглашение об уходе из клуба.

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