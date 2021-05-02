Германия

Функционер дортмундской команды раскрыл тайны об отношении руководства к трансферам клуба.

Достаточно большая плеяда футболистов дортмундской Боруссии регулярно оказывается на карандаше у скаутов топ-клубов Европы. При этом, две кандидатуры — нападающих Джейдона Санчеса и Эрлинга Холанда — слухи усиленно связывают с потенциальным переходом на новое место работы уже в ближайшее трансферное окно.

На фоне регулярно появляющейся информации о желании того или иного клуба переманить к себе данных исполнителей, спортивный директор дортмундской "шмелей" Михаэль Цорк в интервью немецкой ARD рассказал об особенностях трансферной работы со стороны клуба по отношению к паре вышеназванных футболистов.

"У нас есть джентельменское соглашение с Джейдоном Санчо: начиная от прошлого года, он может покинуть клуб, при соблюдении нескольких условий.

Однако, по Эрлингу Холанду подобных условностей не существует", — приводит слова футбольного функционера итальянский журналист Фабрицио Романо.

Стоит напомнить, что в недавнем прошлом норвежский форвард, вместе со своим отцом, устроили турне по Барселоне и Мадриду, где вели переговоры с потенциальными покупателями.