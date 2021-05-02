Англия

"Шпоры" отправили в ворота "клинков" четыре безответных мяча.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед, который уже точно покинет высший дивизион по итогам текущего сезона.

Клуб из Северного Лондона не оставил аутсайдеру никаких шансов, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

Главным же героем встречи стал валлийский нападающий Гарет Бэйл, оформивший хет-трик в данном противостоянии.

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед 4:0

Голы: Бэйл, 36, 61, 69, Сон, 77

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон – Хейбьерг, Ло Чельсо (Уинкс 70) – Бэйл (Бергвейн 75), Алли (Ламела 78), Сон – Кейн

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдэйл – Бэшем, Игэн, Болдок – Стивенс, Флек, Осборн, Норвуд, Богл (Берге 46) – Макголдрик (Муссе 83), Брюстер (Берк 46)

Предупреждение: Хейбьерг, 88