Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Арсенал в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился победы со счетом 2:0.

Подопечные Микеля Артеты отправили в ворота соперника два безответных мяча усилиями Эль-Ненни и Обамеянга.

Обзор матча:

Ньюкасл — Арсенал 0:2

Голы: Эль-Ненни, 6, Обамеянг, 66

Ньюкасл: Дубравка — Дамметт, Фернандес (Шер, 72), Кларк (Гэйл, 84) — Ритчи, Лонгстафф, Мерфи, Шелви, Альмирон (Жоэлинтон, 73) — Сен-Максимен, Уилсон.

Арсенал: Райан — Габриэл, Давид Луиз (Чемберс, 53), Бельерин, Джака — Эль-Ненни, Эдегор (Партей, 85) — Мартинелли, Себальос, Виллиан, Обамеянг (Пепе, 78).

Предупреждения: Алмирон, Фернандес — Джака