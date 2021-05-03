Англия

Поклонник "Красных дьяволов" объяснил поведение фанатов в день ответственного поединка.

Времена, когда матчи английской Премьер-лиги переносились из-за угроз со стороны активных групп болельщиков, как казалось, остались уже в далеком прошлом. Однако, предшествующие матчу между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем в рамках 34-го тура текущего "пандемического" сезона события заставили нас вспомнить былые времена.

Как итог, центральная встреча всего уик-энда английского футбола была отложена на неопределенный срок.

После завершения всех событий, журналистам британского издания The Guardian удалось связаться с одним из представителей фанатской группы "Красных дьяволов" — Джейми из United We Stand — который в деталях рассказал о событиях в день матча и причинах для такого поведения активной части болельщиков.

"Это было блестяще. Воскресенье завершилось для нас даже более приемлемым исходом, чем мы ожидали. Наш изначальный план был следующим: отложить игру или отказаться от ее проведения вовсе. Да, это было поддержано многими из нас.

Все события связаны с Глейзерами. Мы слишком долго терпели. Мы протестовали, когда они купили клуб в 2005-м году, после чего повторили митинги в 2010-м.

Я могу понять, когда простой обыватель говорит: "Это все потому, что клуб перестал побеждать", но сейчас дело совершенно в другом. Речь идет о футбольном клубе и сообществе, которое его окружает.

Для меня этот день начался со встречи с друзьями за кружкой пива в пабе Tollgate, после чего мы пошли к стадиону, где уже собрались люди с транспарантами и файерами, которые скандировали какие-то речевки.

Мы параллельно начали узнавать от своих знакомых о том, что происходило в командном отеле Лоури, где отдельные люди пытались задержать Оле-Гуннара Солскьяера. Их цель тоже была понятной — если бы наставник не приехал, команда бы точно не стала играть. Если бы им это не удавалось совершить, тут уже вступала бы группа перед стадионом.

Люди возле стадиона начали спускаться к Мюнхенскому туннелю. Там поставили заградительные ворота, но отдельным личностям все равно удалось через них пролезть. Что произошло дальше — я не знаю, но мне показалось, что кто-то смог открыть путь через заграждения с другой стороны.

Я бы сказал, что через них прошло 500-1000 человек, которые затем попали на поле уже внутри стадиона. Все было относительно мирно. Было немного гнева в адрес ведущих Sky Sports, но никто не пострадал. Были зажжены несколько файеров, но это лишь создало дополнительный эффект протесту. События продлились 15-20 минут, после чего все мирно разошлись.

После того, как все закончилось, мы собрались на привокзальной площади. Некоторые начали пытаться прорываться в метро — я в этом не принимал участия — а позже подключилась полиция, и начала расчищать территорию. Очевидно, что обстановка накалилась. Провокации были со всех сторон: копы вытаскивали людей из толпы, а в них летели бутылки и из их рук пытались вырвать дубинки. Но ничего особого не произошло.

Безусловно, нам бы очень хотелось посмотреть матч между Манчестером и Ливерпулем, но в итоге нам удалось сделать намного более значимый поступок. Если клуб получит штраф в виде снятых очков — нам все равно. Это наш шанс, так как, после провала Суперлиги, правительство якобы начало к нам прислушиваться. Я не думаю, что это надолго, поэтому нам надо срочно использовать полученный импульс для новых акций.

Никто не хочет брать на себя ответственность за протесты по очевидным причинам — велик риск получить серьезные проблемы. Будем ли мы и дальше устраивать подобные акции? Конечно! Возможно, чуть в более мелких масштабах. Это была игра Юнайтед — Ливерпуль, мировая аудитория, выходной день в честь государственного праздника — прекрасное сочетание событий для привлечения внимания.

Я могу разделить позицию некоторых людей, которые говорят о том, что в своих протестах мы перешли черту, когда вышли на газон стадиона, однако пассивное сопротивление совершенно ничего бы не дало в данной ситуации. Вы можете написать в своем Twitter #Glazersout, и дальше? Чего вы этим добьетесь?

Я видел фотографии полицейского с раненным лицом — этому нет оправданий, но, когда речь идет о толпе в тысячи людей, то среди них точно будет парочка идиотов. Должен отметить, многие стюарды говорили, что они на нашей стороне.

Количество молодых парней и девушек на протестах действительно вдохновляло. Услышат ли нас Глейзеры? Мы делаем все, что в наших силах, для этого. Иной выход из ситуации — перестать нести деньги в клуб в виде покупки атрибутики и билетов на будущие матчи.

Начиная с 2005-го года, мы протестуем уже много лет, но это не давало никаких результатов. Если они считают, что на этом мы остановимся — нет, это только начало.

Возмущение по поводу создания Суперлиги дало нам необходимый импульс: мы поняли — сейчас или уже никогда. К нам были готовы присоединиться множество фанатов Ливерпуля. Я общался с ними в социальных сетях. Они были готовы прибыть в Манчестер, но это было слишком сложно организовать в условиях пандемии. Если бы удалось, мы себе даже не можем представить масштабы этого события.

Некоторые также спрашивали: "А что если бы Юнайтед становились чемпионами после этой игры? Решились бы мы?" Хороший вопрос. Положа руку на сердце, я думаю, что некоторые из нас — да, но не думаю, что мы бы сумели собрать столько людей в таком случае", — подытожил в своем обращении фанат Манчестер Юнайтед.

Напомним, что если Манчестер Юнайтед уступит Ливерпулю в этом поединке, то чемпионом Англии досрочно станет Манчестер Сити.