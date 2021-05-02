Англия

"Красные дьяволы" сделали официальное заявление.

В рамках поединка 34-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на своем поле должен сыграть против Ливерпуля.

Тем не менее, матч не состоялся из-за беспорядков, которые устроили фанаты Манчестер Юнайтед около Олд Траффорд, а также непосредственно в чаше стадиона.

Манчестер Юнайтед сделал заявление на официальном сайте, в котором сообщил, что матч перенесен на неопределенный срок.

"После обсуждения между полицией, Премьер-лигой, Советом Траффорда и клубами наш матч с Ливерпулем был отложен из-за соображений безопасности из-за сегодняшней акции протеста. С Премьер-лигой будет идти обсуждение о пересмотренной даты матча.

Мы полностью признаем право на свободное выражение своего мнения и мирные протесты. Однако мы сожалеем о действиях, которые поставили под угрозу других болельщиков, персонал и полицию. Мы благодарим полицию за поддержку и поможем в любых последующих расследованиях".

Напомним, что если Манчестер Юнайтед уступит Ливерпулю в этом поединке, то чемпионом Англии досрочно станет Манчестер Сити.