Англия

Поединок чемпионата Англии завершился ничейным результатом.

Вулверхэмптон отправился в гости к Вест Бромвичу в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии и сыграл вничью.

"Волки" открыли счет под занавес первой половины игры, но "дрозды" нашли в себе силы восстановить паритет.

Отметим, что в перерыве матча резервный арбитр матча Майк Дин заменил травмированного Пола Тирни.

Вест Бромвич — Вулверхэмптон 1:1

Голы: Дианье, 62 — Фабио Силва, 45+2

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Таунсенд, Аджайи, Бартли, Мэйтленд-Найлз (Робинсон, 78) — Матеус Перейра, Галлахер, О`Ши (Филлипс, 33), Йокушлу — Дианье.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Семеду, Коуди, Саисс, Аит-Нури (Килмен, 82) - Невеш, Отасоуи (Поденсе, 71), Витинья (Гиббс-Уайт, 80), Дендонкер, Траоре — Фабиу Силва.

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз, Ферлонг