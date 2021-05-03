Поединок чемпионата Англии завершился ничейным результатом.
Вест Бромвич - Вулверхэмптон, getty images
03 мая 2021, 21:55
Вулверхэмптон отправился в гости к Вест Бромвичу в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии и сыграл вничью.
"Волки" открыли счет под занавес первой половины игры, но "дрозды" нашли в себе силы восстановить паритет.
Отметим, что в перерыве матча резервный арбитр матча Майк Дин заменил травмированного Пола Тирни.
Вест Бромвич — Вулверхэмптон 1:1
Голы: Дианье, 62 — Фабио Силва, 45+2
Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Таунсенд, Аджайи, Бартли, Мэйтленд-Найлз (Робинсон, 78) — Матеус Перейра, Галлахер, О`Ши (Филлипс, 33), Йокушлу — Дианье.
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Семеду, Коуди, Саисс, Аит-Нури (Килмен, 82) - Невеш, Отасоуи (Поденсе, 71), Витинья (Гиббс-Уайт, 80), Дендонкер, Траоре — Фабиу Силва.
Предупреждения: Мэйтленд-Найлз, Ферлонг