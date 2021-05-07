Англия

Бельгийский вингер может вернуться в стан "пенсионеров".

Реал готов расстаться с Эденом Азаром в ближайшее трансферное окно за довольно скромную сумму.

Как сообщает портал ABC, мадридский клуб отпустит футболиста за 50 миллионов евро в лондонский Челси.

Отметим, что летом 2019 года Реал заплатил за Эдера Азара 115 миллионов евро как раз "пенсионерам".

В текущем сезоне бельгийский вингер провел 18 поединков в футболке Реала, отметившись тремя забитыми голами.

Напомним, что ранее Эден Азар публично извинился за радостное поведение после проигранного матча против Челси.