Мадридский Реал намерен продать своего полузащитника Эдена Азара, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.

По информации источника, цель мадридского клуба заключается в подписании контракта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Ради этого "сливочные" намерены избавиться от 30-летнего бельгийца, однако журналист отмечает, что провернуть трансфер будет довольно сложно.

Отметим, что после вылета из полуфинала Лиги чемпионов, Азар радостно с улыбкой на лице пообщался с игроками Челси, в котором выступал ранее. Бельгиец покинул "синих" за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Азар провел 18 поединков во всех турнирах, в которых забил три мяча.