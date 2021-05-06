Мадридский клуб попытается продать своего хавбека предстоящим летом.
Эден Азар, Getty Images
06 мая 2021, 14:42
Мадридский Реал намерен продать своего полузащитника Эдена Азара, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.
По информации источника, цель мадридского клуба заключается в подписании контракта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.
Ради этого "сливочные" намерены избавиться от 30-летнего бельгийца, однако журналист отмечает, что провернуть трансфер будет довольно сложно.
Отметим, что после вылета из полуфинала Лиги чемпионов, Азар радостно с улыбкой на лице пообщался с игроками Челси, в котором выступал ранее. Бельгиец покинул "синих" за 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Азар провел 18 поединков во всех турнирах, в которых забил три мяча.