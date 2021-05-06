Испания

Мадридский клуб попытается продать своего хавбека предстоящим летом.

Мадридский Реал намерен продать своего полузащитника Эдена Азара, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль.

По информации источника, цель мадридского клуба заключается в подписании контракта с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Ради этого "сливочные" намерены избавиться от 30-летнего бельгийца, однако журналист отмечает, что провернуть трансфер будет довольно сложно.

Отметим, что после вылета из полуфинала Лиги чемпионов, Азар радостно с улыбкой на лице пообщался с игроками Челси, в котором выступал ранее. Бельгиец покинул "синих" за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Азар провел 18 поединков во всех турнирах, в которых забил три мяча.