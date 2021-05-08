Англия

Лондонский клуб продолжает удерживать позиции в зоне Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Замена на тренерском мостике лондонского Челси благоприятно сказалась на результатах выступлений "синих" как на внутренней, так и на международной арене. Как следствие, немецкий специалист Томас Тухель уже сумел достичь финала Лиги чемпионов УЕФА вместе со своей командой, а также уверенно смотрит в сторону сохранения позиции в топ-4 команд страны.

Накануне гостевого противостояния против Манчестер Сити в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги, организаторы состязаний решили подвести определенные статистические итоги работы тренерского штаба "пенсионеров" во главе с Тухелем.

В итоге, было засвидетельствовано, что под руководством нового главного тренера в его 15-и первых матчах в АПЛ команда не пропускала в 11-и встречах, что является абсолютным рекордом среди всех новоприбывших наставников в английское первенство.

Увеличить свою персональную и командную статистику Тухель получит шанс на поле Этихад Стэдиум 8 мая, в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.