Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал успешную игру его команды в очередном поединке АПЛ.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимал Саутгемптон, сумев отличиться в воротах соперников по одному разу в каждом из таймов. Несмотря на то, что гости имели несколько неплохих голевых моментов по ходу поединка, результативные удары от Садио Мане и Тиаго Алькантары так и остались единственными в это игре (2:0).

По завершению поединка, наставник "красных" Юрген Клопп выступил на послематчевой пресс-конференции, назвав "большой" в плане борьбы за место в Лиге чемпионов добытую в отчетный вечер победу над "святыми".

"Очевидно, что сегодняшняя победа является для нас большим и очень своевременным успехом. Это была очень непростая игра, но я не могу вспомнить матч против Саутгемптона, который дался бы нам легко. У них интенсивный стиль ведения игры и он создает соперникам достаточно проблем.

Очевидно, что промежуточный результат матча 1:0 для нас не играет никакой роли в плане безопасности дальнейшего получения максимума очков. Мы уже неоднократно допускали осечки в такой ситуации. Поэтому, второй гол в конце матча был особенно важен.

Что этот результат дает нам в плане дальнейшей борьбы? Многое. Во-первых, он означает, что мы еще продолжаем участие в гонке за Лигу чемпионов, и нам удалось немного улучшить свои позиции. Однако, соперники все еще впереди, поэтому нам нет повода расслабляться.

Ливерпулю остается только продолжать выигрывать в своих матчах, но на следующей неделе у нас Манчестер Юнайтед — это исторически тяжелые поединки, но мы попробуем что-то сделать.

На данном этапе сезона нам больше важны результаты, чем яркая игра, но я больше склонен думать, что результат — производная от хорошей игры. Это был не лучший матч в нашем исполнении, но это был тот матч, который мы должны сегодня сыграть. Мы не живем в стране грез, поэтому должны принимать реальность такой, какой она является.

Держать пальцы скрещенными на удачу? Не уверен, что это нам поможет. Если мы победим в четырех оставшихся матчах, уверен, этого будет достаточно для завоевания места в Лиге чемпионов. Это почти единственный шанс для нас достичь желаемого. Будет сложно, но попробовать стоит", — подытожил немецкий наставник.

Перенесенный матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится в четверг, 13 мая.