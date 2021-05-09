Англия

Португалец вновь отметился в матче чемпионата Англии.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях переиграл Астон Виллу со счетом 1:3.

На 52-й минуте встречи Бруну Фернандеш сумел сравнять счет в поединке, реализовав пенальти. Тем самым португалец вошел в историю клуба.

Дело в том, что Бруну за один сезон забил с пенальти больше голов (13), чем любой другой игрок МЮ за всю историю клуба.

В текущем сезоне на его счету 52 матча за "красных л=дьяволов" во всех турнирах, в которых он забил 27 голов.

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