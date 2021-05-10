Англия

Уругвайский нападающий — о продлении сотрудничества с Манчестер Юнайтед.

Эдинсон Кавани прокомментировал продление контракта с Манчестер Юнайтед до конца следующего сезона.

"За сезон я очень привязался к клубу и ко всему, кто его представляет. Я чувствую глубокую связь со своими товарищами по команде и сотрудниками, которые работают здесь за кулисами. Они дают мне дополнительную мотивацию каждый день, и я знаю, что вместе мы можем достичь особенных результатов.

С самого первого момента, когда я прибыл, я почувствовал веру тренера. Для игрока эта вера дает прекрасную возможность сыграть в свой лучший футбол, и я хочу поблагодарить его за это.

Я был тронут тем, насколько болельщики хотели, чтобы я остался, и я сделаю все, чтобы доставить им счастье и радость своими выступлениями на поле. Я еще не мог играть перед толпой фанатов на Олд Траффорд, и это то, чего я не могу дождаться", — приводит слова уругвайца официальный сайт Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Кавани забил за Манчестер Юнайтед 15 голов и отдал пять передач в 35 играх во всех турнирах.