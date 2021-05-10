Сообщается, что уругваец остается в Англии.
Эдинсон Кавани, getty images
10 мая 2021, 17:50
Нападающий Эдинсон Кавани, вероятно, не покинет Манчестер Юнайтед по окончании сезона.
По информации в Twitter авторитетного журналиста Фабрицио Романо, уругвайский форвард согласился продлить контракт с манкунианским клубом.
Сообщается, что стороны уже закрыли сделку.
Новое соглашение "Эль Матадора" рассчитано до лета 2022 года. Официально о продлении контракта с 34-летним форвардом будет объявлено в ближайшие дни.
В текущем сезоне Кавани забил за Манчестер Юнайтед 15 голов и отдал 5 передач в 35 играх во всех турнирах.
Ранее Кавани повторил рекорд Солскьяера и Чичарито по голам после выхода на замену за сезон АПЛ в Манчестер Юнайтед