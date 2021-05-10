Англия

Сообщается, что уругваец остается в Англии.

Нападающий Эдинсон Кавани, вероятно, не покинет Манчестер Юнайтед по окончании сезона.

По информации в Twitter авторитетного журналиста Фабрицио Романо, уругвайский форвард согласился продлить контракт с манкунианским клубом.

Сообщается, что стороны уже закрыли сделку.

Новое соглашение "Эль Матадора" рассчитано до лета 2022 года. Официально о продлении контракта с 34-летним форвардом будет объявлено в ближайшие дни.

В текущем сезоне Кавани забил за Манчестер Юнайтед 15 голов и отдал 5 передач в 35 играх во всех турнирах.

Ранее Кавани повторил рекорд Солскьяера и Чичарито по голам после выхода на замену за сезон АПЛ в Манчестер Юнайтед