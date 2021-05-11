Англия

Для успешного завершения трансфера "лисам" осталось договориться с Лиллем.

Лестер стал еще на один шаг ближе к успешному подписанию опорного полузащитника Бабукари Сумаре, выступающего за Лилль. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководству "лис" удалось согласовать с 22-летним французом условия будущего соглашения, которое будет рассчитано на пять лет.

Теперь молодого футболиста от переезда в английскую Премьер-лигу отделяет только то, удастся ли Лестеру удовлетворить финансовые запросы Лилля. Последнее предложение "лис" составило 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Бубакари Сумаре провел в футболке Лилля 41 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами.

Ранее уже сообщалось, что именно французский хавбек Лилля является главной целью Лестера в вопросе усиления центральной линии полузащиты.