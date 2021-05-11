Англия

Немецкий голкипер может покинуть стан "канониров".

Голкипер лондонского Арсенала Бернд Лено может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает football.london, "канониры" открыты к переговорам по переходу немецкого голкипера и не будут препятствовать его уходу.

Бернд Лено в текущем сезоне провел 46 поединков на клубном уровне, в которых пропустил 47 голов и 14 раз сыграл на ноль.

Напомним, что сам немецкий вратарь также заявлял, что готов рассмотреть вариант с уходом из Арсенала.