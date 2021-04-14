Англия

Немецкий голкипер не исключает вариант смены клубной прописки в ближайшее время.

Вратарь Арсенала Бернд Лено поделился мыслями о своем будущем в лондонском клубе.

"Переговоры о новом контракте пока не начинались. Сейчас не время обсуждать моё будущее. Я знаю, что у меня ещё два года по нынешнему контракту, и мне всего 29 лет. Для голкипера это не так уж много. У меня впереди ещё несколько лет карьеры.

Я счастлив в Арсенале. Не знаю, что меня ждёт в будущем, но я открыт к предложениям. Может быть, впереди будет новое приключение, или же я останусь в "Арсенале". Но пока никаких переговоров у меня не было", — цитирует немецкого голкипера Goal.

Ранее сообщалось, что Бернд Лено стал первым вратарем Арсенала за 8 лет, не пропустившим на Энфилде.