Англия

Микель Артета летом планирует продолжить процесс перестройки в стане "канониров".

Главный тренер Арсенала Микель Артета неоднократно заявлял о том, что нынешний состав его команды не способен бороться хотя бы за возвращение в зону Лиги чемпионов и требует усиления.

Ранее испанский специалист подтвердил, что владелец клуба Стэн Кронке летом готов серьезно инвестировать в новые трансферы, однако также Эмирейтс вновь должны покинуть целый ряд футболистов.

Кто может покинуть Арсенал?

Как сообщает football.london, Арсенал готов расстаться как минимум с основным вратарем Берндом Лено и ключевым правым защитником Эктором Бельерином. Также в клубе больше не рассчитывают на Лукаса Торрейру, Маттео Гендузи, Эйнсли Мэйтленда-Найзла и Сеада Колашинаца, выступающие сейчас в арендах за разные клубы.

Помимо этого, источник утверждает, что Штутгарт ведет переговоры с Арсеналом касательно очередной аренды греческого центрального защитника Константиноса Мавропаноса, включив пункт о выкупе футболиста на постоянной основе.

Кто считается наиболее вероятным новичком Арсенала?

С продажи своих игроков "канониры" надеются выручить дополнительные 60 миллионов фунтов на трансферы, наиболее вероятным из которых издание называет центрального полузащитника Брайтона Ива Биссума.

24-летний малийский хавбек является болельщиком Арсенала, и рассматривается тренерским штабом идеальной кандидатурой в пару к Томасу Партею. Помимо этого, Биссума имеет с Николя Пепе одного агента, и он регулярно поддерживает общение как с ивуарийцем, так и с Габриэлем Магальяйнсом.

Что касается ранее появившейся информации по поводу Эдуардо Камавинги из Ренна, по информации источника, они связались с окружением французского таланта, которое назвало новости подобного рода "абсолютной ерундой".