Украинский футболист продолжает собираться награды.
Александр Зинченко, getty images
11 мая 2021, 22:41
Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии после поражения Манчестер Юнайтед на своем поле от Лестера.
Для Александра Зинченко это стал третий титул победителя АПЛ в карьере, благодаря чему он догнал Криштиану Роналду и обошел Тьерри Анри по этому показателю.
Ранее украинский футболист триумфовал в национальном первенстве Англии по футболу в сезонах-2017/18 и 2018/19.
Также отметим, что Александр Зинченко пополнил свой солидный запас трофеев — теперь у него их девять.
Ранее украинский футболист четырежды побеждал в Кубке английской лиги, брал два чемпионата Англии, Кубок Англии и Суперкубок Англии.