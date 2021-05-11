Англия

Украинский футболист продолжает собираться награды.

Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии после поражения Манчестер Юнайтед на своем поле от Лестера.

Для Александра Зинченко это стал третий титул победителя АПЛ в карьере, благодаря чему он догнал Криштиану Роналду и обошел Тьерри Анри по этому показателю.

Ранее украинский футболист триумфовал в национальном первенстве Англии по футболу в сезонах-2017/18 и 2018/19.

Также отметим, что Александр Зинченко пополнил свой солидный запас трофеев — теперь у него их девять.

Ранее украинский футболист четырежды побеждал в Кубке английской лиги, брал два чемпионата Англии, Кубок Англии и Суперкубок Англии.