Англия

Манчестер Юнайтед усложнил задачу "красным".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал решение коуча МЮ Оле-Гуннара Солскьяера выпустить резервный состав в игре против Лестера (1:2).

В отличии матча против Астон Виллы, в составе МЮ вышли аж 10 футболистов ближайшего резерва, в том числе и дебютанты Амад Траоре и Энтони Эланга.

"Я понимал, что Солскьяеру придется менять состав. Я уже 500 раз говорил, что протесты в Манчестере, которые привели к расписанию воскресенье — вторник — четверг – это преступление. Это не вина Солскьяеру или футболистов. Поступил бы я так же? Да", — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что центрбек Магуайр получил повреждение и может пропустить Евро-2020.

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