Манчестер Юнайтед усложнил задачу "красным".
Юрген Клопп, getty images
12 мая 2021, 17:26
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал решение коуча МЮ Оле-Гуннара Солскьяера выпустить резервный состав в игре против Лестера (1:2).
В отличии матча против Астон Виллы, в составе МЮ вышли аж 10 футболистов ближайшего резерва, в том числе и дебютанты Амад Траоре и Энтони Эланга.
"Я понимал, что Солскьяеру придется менять состав. Я уже 500 раз говорил, что протесты в Манчестере, которые привели к расписанию воскресенье — вторник — четверг – это преступление. Это не вина Солскьяеру или футболистов. Поступил бы я так же? Да", — сказал Клопп.
Ранее сообщалось, что центрбек Магуайр получил повреждение и может пропустить Евро-2020.
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