Англия

Наставник "красных дьяволов" поделился мыслями о чемпионстве команды Хосепа Гвардиолы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался о досрочном чемпионстве Манчестер Сити в АПЛ.

"Если мы хотим справиться с ними, нам нужно усилить состав. Поздравляю Сити – они провели фантастический сезон.

Я очень доволен своими игроками. До последних десяти дней сезона мы не давали стать чемпионом команде, которая считается лучшей в Европе.

Мы хотим выйти на следующий уровень, но нам может понадобиться совершить несколько трансферов для усиления команды", – сказал норвежский специалист.

Ранее наставник "красных дьяволов" высказывался о трудном календаре своей команды.