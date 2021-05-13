Англия

Наставник мерсисайдского клуба уверен, что ему удастся сохранить костяк, даже без участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Чередой неудачных выступлений по ходу текущего сезона чемпион Англии образца прошлого футбольного года, Ливерпуль, загнал себя в невыгодное положение в плане турнирной борьбы за попадание в зону Лиги чемпионов УЕФА.

Перед началом перенесенного поединка 34-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед, "красные" находятся на шестой позиции, отставая от лондонского Челси, который расположен на четвертой строчке, на семь очков. Однако, у мерсисайдского коллектива на два сыгранных поединка меньше, чем у "синих".

Накануне встречи на Олд Траффод, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил обсудить с журналистами перспективы своей команды в работе во время ближайшего трансферного окна, а также высказался по поводу возможного оттока кадров, в случае непопадания клуба в следующий розыгрыш главного клубного европейского состязания.

"Для нас ситуация с кадровым потенциалом остается прежней. Весь футбол сейчас переживает далеко не самые лучшие времена. Имея четко выстроенную структуру коллектива, нам далеко не просто даются дела на трансферном рынке.

У нас не возможности рубить сгоряча и говорить, что "давайте продадим и купим пять-десять" игроков. Это не значит, что такие идеи не возникают у нас в головах или в этом нет необходимости, но реализовать это сейчас практически невозможно.

Сезон получился бы другим, если бы у нас не было столько травм. Были бы мы чемпионами? Понятия не имею, но обстановка в турнирной таблице для нас была бы точно иной.

Попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон для нас сейчас выглядит невероятно сложной, но не невозможной задачей. Было бы куда больше шансов это сделать, если бы не каскад нависших над нами проблем.

В следующем сезоне подобные оправдания уже не проканают, но выиграть лигу с командами, у которых есть внушительная финансовая подушка, по типу Манчестер Сити или Челси, будет очень непросто. Юнайтед тоже показывает, что готов бороться за трофей. Просто попасть в Лигу чемпионов — это уже большая победа для Англии.

В то же самое время, я уверен, что наш клуб не будет никого удерживать силой, если игроки решат продолжить карьеру в другом клубе, который сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Ко мне еще никто не подходил с подобными вопросами, а в клубе сейчас атмосфера находится на высоком уровне. Мы смотрим в сторону окончания сезона, каким бы оно не оказалось, после чего возьмем паузу, и все обсудим в тесном коллективе.

Наши игроки этим летом едут на Евро-2020, Кубок Америки, прочие турниры. Мы хотим лишь одного — пусть они вернуться без травм и полноценно проведут предсезонные сборы. После — будем решать. Парни готовы доказать, что могут большее, чем показали в этом году", — подытожил немецкий наставник.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится 13 мая, начало в 22:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.