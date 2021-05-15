Англия

"Горожане" отметились очередным выдающимся достижением.

Манчестер Сити в рамках поединка 36-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился зрелищной победы.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала двенадцатой выездной кряду, что стало новым рекордом.

Отметим, что от "горожан" пострадали Ньюкасл, Кристал Пэлас, Астон Вилла, Лестер, Фулхэм, Арсенал, Эвертон, Ливерпуль, Бернли, Вест Бромвич, Челси, Саутгемптон.

Напомним, что Манчестер Сити осталось провести в этом сезоне матчи против Брайтона и Эвертона в АПЛ.