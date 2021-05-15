Форвард оценил шансы команды перед финалом Кубка Англии.
Джейми Варди, Getty images
15 мая 2021, 12:55
Нападающий Лестера Джейми Варди прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Англии против лондонского Челси.
"Если выиграем, можно будет поставить очередную галочку. Мы полны решимости для того, чтобы выиграть у соперника. То, что мы дошли до финала показывает то, что имея шансы и усердно работая, можно добиться действительно многого. Когда я подписал контракт с Лестером, то и представить себе не мог, что команда добъется таких высот.
Я живу сегодняшним днем. В будущем может произойти всякое. Например, мои ноги могут не позволить мне продолжать играть. Такое может произойти в один момент. Это будет решение моего организма, не мое. Думаю, победа в АПЛ немного отбросила нас назад, потому что мы не были к ней готовы. Нынешний стабильный прогресс команды — это то, что должно быть", — сказал Варди в интервью The Telegraph
.
Напомним, поединок Лестера и Челси состоится 15-го мая. Начнется поединок в 19:30 по киевскому времени.
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