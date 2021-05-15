Англия

Форвард оценил шансы команды перед финалом Кубка Англии.

Нападающий Лестера Джейми Варди прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Англии против лондонского Челси.

"Если выиграем, можно будет поставить очередную галочку. Мы полны решимости для того, чтобы выиграть у соперника. То, что мы дошли до финала показывает то, что имея шансы и усердно работая, можно добиться действительно многого. Когда я подписал контракт с Лестером, то и представить себе не мог, что команда добъется таких высот.

Я живу сегодняшним днем. В будущем может произойти всякое. Например, мои ноги могут не позволить мне продолжать играть. Такое может произойти в один момент. Это будет решение моего организма, не мое. Думаю, победа в АПЛ немного отбросила нас назад, потому что мы не были к ней готовы. Нынешний стабильный прогресс команды — это то, что должно быть", — сказал Варди в интервью The Telegraph