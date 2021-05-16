Англия

Бразильский футболист регулярно выходил на поле в составе лондонского клуба, но ключевым при Артете так и не стал.

Ранее, Football.ua сообщал, что центральный защитник лондонского Арсенала Давид Луис в конце текущего сезона покинет команду на правах свободного агента из-за подходящего к концу контракта с клубом.

Судя по последней информации от известного итальянского журналиста Фабрицио Романо, еще один футболист "канониров", нападающий Виллиан, может проследовать по пути своего соотечественника, хотя и имеет еще два года в запасе, согласно действующего соглашения с Арсеналом.

В текущем сезоне хорошо известный украинскому болельщику футболист принял участие в 37 матчах своей команды, отличившись при этом одним голом и отдав семь результативных передач.

Однако, общее игровое время Виллиана составляет всего 1892 минуты, что не дает повод называть его стабильным игроком основного состава команды Артеты.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро, а одним из возможных направлений его дальнейшего развития карьеры считаются клубы МЛС. В частности, Интер Майями прошлым летом контактировал с Арсеналом по поводу трансфера Виллиана.