Футболист по истечению контракта покинет клуб.
Давид Луис, Getty Images
14 мая 2021, 20:33
Защитник лондонского Арсенала Давид Луис покинет клуб по окончанию текущего сезона.
Как сообщает The Athletic, летом контракт бразильца истекает, и стороны не станут его продлевать по инициативе самого игрока.
Отметим, что на данный момент футболист залечивает травму, которую он получил еще в марте 2021 года.
Луис пополнил ряды "канониров" летом 2019 года. В текущем сезоне на его счету 30 поединков за клуб во всех турнирах.
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