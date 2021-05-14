Англия

Футболист по истечению контракта покинет клуб.

Защитник лондонского Арсенала Давид Луис покинет клуб по окончанию текущего сезона.

Как сообщает The Athletic, летом контракт бразильца истекает, и стороны не станут его продлевать по инициативе самого игрока.

Отметим, что на данный момент футболист залечивает травму, которую он получил еще в марте 2021 года.

Луис пополнил ряды "канониров" летом 2019 года. В текущем сезоне на его счету 30 поединков за клуб во всех турнирах.

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