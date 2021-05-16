Англия

Кипер принес своему клубу победу на последних минутах.

В рамках 36-го тура АПЛ Вест Бромвич дома уступил Ливерпулю со счетом 1:2.

Робсон-Кану вывел хозяев вперед, а Салах сумел счет сравнять. Казалось, что поединок так и завершится со счетом 1:1, но так не думал вратарь "красных" Алиссон.

Бразилец прибежал в штрафную и на 90+5 минуте забил в ворота Джонстона головой, тем самым подарив Ливерпулю надежду на попадание в зону ЛЧ.

Напомним, Ливерпуль на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от Челси на одно очко.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.