Кипер принес своему клубу победу на последних минутах.
Алиссон, getty images
16 мая 2021, 22:55
В рамках 36-го тура АПЛ Вест Бромвич дома уступил Ливерпулю со счетом 1:2.
Робсон-Кану вывел хозяев вперед, а Салах сумел счет сравнять. Казалось, что поединок так и завершится со счетом 1:1, но так не думал вратарь "красных" Алиссон.
Бразилец прибежал в штрафную и на 90+5 минуте забил в ворота Джонстона головой, тем самым подарив Ливерпулю надежду на попадание в зону ЛЧ.
Напомним, Ливерпуль на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от Челси на одно очко.
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