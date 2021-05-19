Англия

Специалист рассказал о травме француза.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель прокомментировал травму хавбека Нголо Канте.

"Надеюсь, что Нголо сумеет избежать серьезной травмы. Он вовремя сообщил нам о том, что его беспокоит задняя поверхность бедра, которая, если он продолжит играть, может привести к травме.

Нам пришлось выпустить Ковачича. С ним мы также рисковали, поскольку его выход планировался не ранее 60-й минуты, но никак не в первом тайме".

"Нам пришлось пойти на это, поскольку в некоторых ситуациях приходится рисковать. Это был один из важнейших матчей сезона, и я рад, что наши решения оказались правильными.

Надеюсь, Нголо сможет вернуться в строй. Сегодня нам удалось компенсировать его потерю, но все же с ним и без него — это две разные команды", — сказал Тухель.

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