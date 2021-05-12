Франция

Также на награду номинированы Ферлан Менди и Усман Дембеле.

Национальный союз профессиональных футболистов Франции определил кандидатов на звание лучшего футболиста, выступающего за пределами страны.

В число номинантов попали вратарь Тоттенхэма Уго Льорис, защитник Реала Ферлан Менди, полузащитник Челси Нголо Канте и два нападающих — Усман Дембеле из Барселоны и Карим Бензема из Реала.

Напомним, в прошлом году данная награда не вручалась из-за пандемии коронавируса, а до этого в 2019 году лучшим был признан Бензема.

Ранее стали известны номинанты на звание лучшего игрока французской Лиги 1, а также лучшего молодого футболиста и лучшего вратаря.