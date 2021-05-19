Англия

Английский нападающий может перебраться в стан "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания Данни Ингза в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Telegraph, "красные дьяволы" хотят увеличить выбор Оле Гуннару-Солскьяеру в атакующей линии, несмотря на то, что Кавани подписал новый контракт.

Английский нападающий в этом сезоне провел 32 поединка, в которых отметился 13 голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что Данни Ингз выбыл до конца сезона из-за травмы и может пропустить чемпионат Европы-2020.