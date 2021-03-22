Нападающий Саутгемптона может получить новый вызов.
Данни Ингз, getty images
22 марта 2021, 21:28
Манчестер Сити готовится к уходу Серхио Агуэро из клуба и рассматривает возможные варианты замены на позицию нападающего.
Первоочередной целью "горожан", как и многих европейских топ-клубов, остается Эрлинг Холанд, но "горожане" также ищут альтернативу.
Как сообщает Sky Sports, Манчестер Сити попробует подписать нападающего Саутгемптона Данни Ингза, если не сложится с переходом норвежца.
Напомним, что Саутгемптон собирается продлить соглашение Данни Ингзом.