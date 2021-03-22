Англия

Нападающий Саутгемптона может получить новый вызов.

Манчестер Сити готовится к уходу Серхио Агуэро из клуба и рассматривает возможные варианты замены на позицию нападающего.

Первоочередной целью "горожан", как и многих европейских топ-клубов, остается Эрлинг Холанд, но "горожане" также ищут альтернативу.

Как сообщает Sky Sports, Манчестер Сити попробует подписать нападающего Саутгемптона Данни Ингза, если не сложится с переходом норвежца.

Напомним, что Саутгемптон собирается продлить соглашение Данни Ингзом.