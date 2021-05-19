Англия

"Шпоры" потерпели поражение на своем поле.

Тоттенхэм в рамках поединка 37-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Астон Виллу и потерпел поражение со счетом 1:2.

Из-за этого результата шпоры рискуют потерять шансы на выход в еврокубки, уступив свое место в первой семерке.

Тоттенхэм — Астон Вилла 1:2

Голы: Бергвейн, 8 — Регилон, 20 (в свои ворота), Уоткинс, 39

Тоттенхэм: Льорис — Алдервейрелд, Танганга (Доэрти, 83), Дайер, Регилон — Хейбьерг, Уинкс (Ндомбеле, 74) — Бергвейн (Бэйл, 72), Алли, Сон Хын Мин — Кейн.

Астон Вилла: Мартинес — Хоз, Конса, Таргетт, Мингз — Накамба (Чуквуэмека, 89), Грилиш (Дуглас Луис, 73), Макгинн — Эль-Гази, Траоре, Уоткинс.

Предупреждения: Хейбьерг — Макгинн