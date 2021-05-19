Журнал FourFourTwo составил список из 50 ведущих тренеров мира на данный момент.

Так, первое место досталось наставнику Манчестер Сити Хосепу Гвардиоле. На второй позиции расположился Антонио Конте.

Также в пятерку попали Диего Симеоне из Атлетико, Юрген Клопп из Ливерпуля и Юлиан Нагельсманн из Лейпцига.

Примечательно, что главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер в рейтинге расположился выше Жозе Моуриньо и Зинедину Зидану.

Напомним, что Хосеп Гвардиола выиграл 31 титул в тренерской карьере.