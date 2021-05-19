Англия

Портал составил список 50 лучших тренеров.

Журнал FourFourTwo составил список из 50 ведущих тренеров мира на данный момент.

Так, первое место досталось наставнику Манчестер Сити Хосепу Гвардиоле. На второй позиции расположился Антонио Конте.

Также в пятерку попали Диего Симеоне из Атлетико, Юрген Клопп из Ливерпуля и Юлиан Нагельсманн из Лейпцига.

Примечательно, что главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер в рейтинге расположился выше Жозе Моуриньо и Зинедину Зидану.

Напомним, что Хосеп Гвардиола выиграл 31 титул в тренерской карьере.