Испанский тренер пополнил свой зал трофеев.
Хосеп Гвардиола, getty images
12 мая 2021, 01:55
Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии после поражения Манчестер Юнайтед на своем поле от Лестера.
Для Хосепа Гвардиолы данный трофей стал уже 31 в карьере и десятым в период работы в стане "горожан".
Испанский тренер выиграл три титула АПЛ, четыре Кубка английской лиги, Кубок Англии и два Суперкубка Англии.
Напомним, что Александр Зинченко сравнялся с Криштиану Роналду и обошел Тьерри Анри по чемпионствам в Англии.