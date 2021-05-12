Англия

Испанский тренер пополнил свой зал трофеев.

Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии после поражения Манчестер Юнайтед на своем поле от Лестера.

Для Хосепа Гвардиолы данный трофей стал уже 31 в карьере и десятым в период работы в стане "горожан".

Испанский тренер выиграл три титула АПЛ, четыре Кубка английской лиги, Кубок Англии и два Суперкубка Англии.

Напомним, что Александр Зинченко сравнялся с Криштиану Роналду и обошел Тьерри Анри по чемпионствам в Англии.