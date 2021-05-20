Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча чемпионата Англии между Ливерпулем и Бернли.

Ливерпуль в рамках поединка 37-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Бернли и добился победы со счетом 3:0.

Роберто Фирмино открыл счет в конце первой половине игры, а Филлипс увеличил преимущество своей команды в начале второго тайма.

Точку же в матче поставил Алекс Окслейд-Чемберлен в конце встречи.

Благодаря трем набранным баллам подопечные Юргена Клоппа поднялись на четвертое место турнирной таблицы.

Бернли — Ливерпуль 0:3

Голы: Фирмино, 43, Филлипс, 52, Окслейд-Чемберлен, 89

Бернли: Норрис — Тэйлор, Тарковски, Лоутон, Ми — Вествуд, Браунхилл — Гудмундссон, Корк (Выдра, 76), Макнил — Вуд.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Филлипс, Уильямс, Робертсон — Тиаго Алькантара, Вейналдум (Милнер, 87), Фабиньо - Мане (Цимикас, 90), Салах, Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 81).