Англия

Первый вылет из АПЛ в тренерской карьере английского наставника будет сопровожден увольнением с занимаемой должности.

Подходящий к логическому завершению сезон английской Премьер-лиги уже точно ознаменуется для Вест Бромвича прекращением участия в "элитном" первенстве страны.

"Мешки" сумели за 37-м сыгранных поединков набрать лишь 26 очков, поэтому на данный момент располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставая от Фулхэма на два балла.

При этом, Вест Бромвич накануне уступил на своем поле лондонскому Вест Хэму (1:3), который все еще продолжает вести борьбу за место в Лиге Европы УЕФА.

Уже после завершения игры на поле стадиона Хоторнс, клуб выступил с заявлением, которое вряд ли сильно воодушевит фанатов команды. Так, начиная со следующего сезона "мешками" будет руководить новый наставник, имя которого будет оглашено позже.

Полугодовалая работа 66-летнего специалиста Сэма Аллардайса на посту главного тренера Вест Бромвича подошла к концу.

Помощники английского наставника, Сэмми Ли и Робби Стокдейл, также покинут клуб.

"Сэм, Сэмми и Робби пришли в действительно трудное время для футбольного клуба и неустанно трудились, чтобы удержать команду в Премьер-лиге.

К сожалению, коллективными усилиями мы не смогли достичь своей цели, хотя во второй половине сезона мы играли с азартом и желанием, добившись незабываемых результатов в организованном, зрелищном футболе.

В итоге, мы не смогли собрать необходимое количество очков, чтобы оставаться в АПЛ, но Сэм определенно помог игрокам вернуть уверенность в собственные силы.

Сэм, Кен (главный исполнительный директор Сюй Кэ — ред.) и я подробно обсудили наши планы на будущее, и мы очень надеялись, что Сэм будет руководить командой в следующем сезоне.

С ним и его тренерским штабом было прекрасно работать, и я хотел бы поблагодарить их всех за их усилия.

Сэм объяснил причины своего ухода, и мы уважаем его решение. Я желаю ему, а также Сэмми и Робби, всего наилучшего в будущем. Им всегда будут рады в "дроздах", — выступил с заявлением спортивный и технический директор Вест Бромвича Люк Даулинг.

Заключительный тур английской Премьер-лиги текущего сезона "Альбион" проведут в гостях у Лидс Юнайтед.