Англия

Команда Дэвида Мойеса набрала важные очки в битве за еврокубковые места.

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в гостях вырвал победу над Вест Бромвичем со счетом 3:1.

Оба первых гола в матче забил чешский полузащитник "молотобойцев" Томаш Соучек, который сперва поразил собственные ворота в середине первого тайма. Затем Томаш сравнял счет в матче, поразил ворота "дроздов" в компенсированное время к первому тайму.

Победу команде Дэвида Мойеса принес гол в исполнении Анжело Огбонны за восемь минут до конца основного времени матча. Окончательную точку в матче поставил Майкл Антонио, забивший на 88-й минуте.

Таким образом, Вест Хэм взял важные очки и после 37 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 балла. Позади "молотобойцев" Тоттенхэм и Эвертон, у которых 59 очков и Арсенал (58).

Вест Бромвич — Вест Хэм 1:3

Голы: Соучек, 27 (автогол) — Соучек, 45+1, Огбонна, 82, Антонио, 88

Вест Бромвич: Джонстон — Таунсенд, Бартли, Аджайи, Фурлонг — Мэйтленд-Найлз (Диангана, 69), Йокушлу (Грант, 85), Галлахер, Филлипс — Перейра, Робсон-Кану (Дианье, 89)

Вест Хэм: Фабиански — Крессвелл, Огбонна, Доусон, Цоуфал — Райс, Соучек — Форнальс (Диоп, 89), Лингард, Бенрахма (Боуэн, 72) — Антонио

Предупреждения: Йокушлу — Джонсон, Огбонна, Доусон